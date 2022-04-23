Министр финансов Австрии заявил CNN, что его страна поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго.

"Когда санкции бьют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что толку от этого немного", — сказал Магнус Бруннер, добавив, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у нее нет выбора.

Ранее "Страна" писала о заявлении премьер-министра Чехии Петра Фиалы, что Чехия не может сейчас отказаться от российского газа. По данным премьера, Чехия на 90% зависима от российского газа, и моментально снизить эту зависимость чрезмерно трудно. На это уйдет минимум пять лет.

Незадолго до Чехии в ФРГ тоже заявили о невозможности отказаться от газа из РФ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что эмбарго на газ из России недопустимо, поскольку не приведет к окончанию войны в Украине, но будет иметь значительные негативные последствия для Германии и всей Европы.

Между тем Европейская комиссия заявила в пятницу, что компании ЕС смогут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций. Это возможно с помощью предложенной ранее Москвой схемы, при которой страны будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту.