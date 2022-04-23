В Австрии поддерживают все санкции против России, но только не газовое эмбарго
Министр финансов Австрии заявил CNN, что его страна поддерживает все санкции против России, кроме газового эмбарго.
"Когда санкции бьют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что толку от этого немного", — сказал Магнус Бруннер, добавив, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у нее нет выбора.
Ранее "Страна" писала о заявлении премьер-министра Чехии Петра Фиалы, что Чехия не может сейчас отказаться от российского газа. По данным премьера, Чехия на 90% зависима от российского газа, и моментально снизить эту зависимость чрезмерно трудно. На это уйдет минимум пять лет.
Незадолго до Чехии в ФРГ тоже заявили о невозможности отказаться от газа из РФ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что эмбарго на газ из России недопустимо, поскольку не приведет к окончанию войны в Украине, но будет иметь значительные негативные последствия для Германии и всей Европы.
Между тем Европейская комиссия заявила в пятницу, что компании ЕС смогут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций. Это возможно с помощью предложенной ранее Москвой схемы, при которой страны будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту.