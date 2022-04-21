Турция и Немецкий банк (Deutsche Bank) ведут переговоры о предоставлении кредита на миллиард евро для финансирования закупки сжиженного газа. Это позволит снизить зависимость страны от российского импорта. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Об этом пишет Bloomberg.

Турецкая государственная компания Botas, которая является партнером российского "Газпрома", использует миллиард евро, чтобы покупать СПГ у американских производителей и европейских трейдеров.

"Эта транзакция знаменует собой первый заем компании для импорта СПГ и открывает путь для подобных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где сейчас доминируют Россия и Иран", - пишет агентство.

Стороны готовятся подписать соглашение в ближайшие недели. Ожидается, что ссуда под гарантии Министерства финансов и казначейства Турции будет иметь срок погашения до пяти лет и может быть удвоена.

Ранее мы писали, что Латвия готова отказаться от российского газа с 1 января 2023 года.

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