Новый премьер-министр Чехии Петр Фиала, назначенный на пост в ноябре 2021 года, рассказал о проблеме с энергоресурсами в стране. По его словам, Чехия не может сейчас отказаться от российского газа.

Об этом он заявил в интервью чешскому сайту Deník.cz.

По данным премьера, Чехия на 90% зависима от российского газа, и моментально снизить эту зависимость чрезмерно трудно. На это уйдет минимум пять лет.

"Первый и самый важный тезис заключается в том, что зависимость от российских ископаемых видов топлива должна быть прекращена. Именно в этом направлении хочет двигаться чешское правительство. Именно поэтому я недавно сказал, что мы за несколько недель подготовим стратегию избавления от зависимости за пять лет... Это будет непросто, ведь одни государства больше зависят от российского газа и нефти, чем другие, для которых отрезать себя не проблема. Для Чехии это было бы фактически невозможно или крайне сложно в данный момент. Что касается нашей зависимости от российского газа, то она составляет более девяноста процентов. Но мы сделаем все возможное, чтобы избавиться от нее как можно скорее", - заверил Фиала.

Выход он видит в развитии атомной энергетики (уже объявлен тендер на достройку АЭС "Дукованы" без участия России и Китая) и укреплении энергетики на основе возобновляемых источников, от которой Чешская Республика сильно отстает. Хотя доля последней в энергетическом балансе страны никогда не будет такой большой, как в странах, где солнце светит интенсивнее, ветер дует с моря и реки имеют крутые склоны, отметил Фиала. Он добавил, что еще нужно искать альтернативные источники газа, причем как сжиженного, так и другого, не российских поставок.

Кроме того, он заявил, что поддерживает жесткие санкции против России, "но они не должны нас уничтожать".

"Мы за действительно жесткие санкции, потому что только они могут повлиять на Россию. Я просто хотел бы отметить, что Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций, и все еще изыскиваются способы закупорки каналов, по которым Россия хочет их обойти. Все это работает, но мы всегда должны думать, что санкции не должны разрушать что-то значимое в нашей стране", - сказал премьер.

Также Фиала признал, что вся Европа ощущает последствия войны в Украине.

"Давайте осознаем, что Владимир Путин ведет войну не только с Украиной, но косвенно и со всем западным миром. Поэтому влияние на жителей Чехии и всей Европы огромно. Это отражается на ценах на энергию и топливо, и, конечно же, есть волна беженцев, с которой нам приходится иметь дело", - отметил премьер.

Как писала "Страна", буквально сегодня в ФРГ тоже заявили о невозможности отказаться от газа из РФ.

Также мы приводили слова Жозепа Борреля о том, что в Евросоюзе нет единства по вопросу отказа от российских нефти и газа.