Европейская комиссия заявила в пятницу, что компании ЕС смогут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций. Это возможно с помощью предложенной ранее Москвой схемы, при которой страны будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту.

Об схеме сообщает Reuters.

Агентство напомнило, что Москва предупредила Европу об остановке поставок газа, если их не будут оплачивать в рублях. В марте Владимир Путин издал указ, предписывающий покупателям открывать счета в "Газпромбанке" для платежей в евро или долларах, которые затем конвертируются в рубли.

В Еврокомиссии заявили, что указ рискует нарушить санкции ЕС, поскольку отдаст завершение покупки - после конвертации платежей в рубли - в руки российских властей.

Однако в консультативном документе, разосланном государствам-членам в четверг, Комиссия отметила, что предложение Москвы не обязательно препятствует процессу оплаты, который соответствовал бы санкциям ЕС против России в связи с конфликтом в Украине.

Совет комиссии не имеет обязательной юридической силы, но является попыткой решить проблему оплаты за российский газ.

Брюссель заявил в документе, что есть варианты, которые могут позволить компаниям продолжать законно платить за газ.

"Компании из ЕС могут просить своих российских контрагентов выполнять свои договорные обязательства в том же порядке, что и до принятия указа, то есть путем внесения причитающейся суммы в евро или долларах", - говорится в документе.

Перед осуществлением платежей операторы из ЕС могут делать заявление о том, что считают свои договорные обязательства выполненными, когда они вносят евро или доллары в "Газпромбанк", а не позже, после конвертации платежа в рубли, говорится в документе.

"Целесообразным было бы запросить у российской стороны подтверждение того, что данная процедура возможна, учитывая указ", - говорится в документе.

Представитель Еврокомиссии заявил, что компании должны рассчитываться валютой, согласованной в их контрактах с "Газпромом", 97% которых выражены в евро или долларах.

В документе говорится, что режим санкций ЕС не запрещает компаниям открывать счета в "Газпромбанке" или взаимодействовать с банком для поиска решения.

Напомним, в конце марта Путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рублях.

Вскоре после этого Россия предложила новую схему расчетов за газ - как раз такую, которую повторила в своем документе Еврокомиссия.