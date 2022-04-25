Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Киев заявил, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем президент РФ Владимир Путин "будет находиться на сцене".

Об этом сообщает CNN.

"Суть в следующем. Мы не знаем, как будет разворачиваться остальная часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем на сцене будет находиться Владимир Путин. И наша поддержка Украины в будущем будет продолжаться. Она будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим окончательный успех", - заявил он на брифинге возле польско-украинской границы.

Кроме того, Блинкен заявил, что "битва за Киев выиграна", о чем свидетельствует оживленность на улицах столицы. По его словам, в городе частично наблюдаются признаки "нормальной жизни", но ситуация там резко контрастирует с тем, что происходит на юге и востоке.

Напомним, в Офисе президента Украины сообщили подробности визита в Киев государственного секретаря Соединенных Штатов и американского министра обороны.

Переговоры с Остином и Блинкеном длились более трех часов. Зеленский в видеообращении назвал их результативными. Главная тема - поставка оружия.

Также ранее американское агентство Reuters написало об итогах визита в Киев Энтони Блинкена и Ллойда Остина.