Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эпоха международных отношений, пришедшая на смену холодной войне, завершилась.

С таким заявлением он выступил 4 апреля он выступил на торжественной церемонии установки в стенах Госдепартамента бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера, который был госсекретарем США в 1989-1992 годах.

"Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась", - сказал Блинкен.

Присутствовавший на церемонии 91-летний Бейкер добавил, что "ветры войны сильно дуют в Украине".

По его словам, Запад своими действиями в отношении Украины и России пытается добиться того, чтобы насилие не распространялось, чтобы не возникла еще более острая международная ситуация.

"Считаю, что слишком рано праздновать победу. Некоторые комментаторы, как мне кажется, склонны к тому, чтобы праздновать сейчас победу. Считаю, что слишком рано это делать", - сказал Бейкер.

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