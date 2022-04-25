В Офисе президента Украины сообщили подробности визита в Киев государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.

Об этом говорится в сообщении ОП, обнародованном утром в понедельник, 25 апреля.

Там заявили, что Зеленский поблагодарил Штаты за санкционное давление на РФ и назвал военную помощь Штатов на 3,4 млрд долларов самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

Также Зеленский передал американцам План действий по ужесточению санкций против РФ, разработанный группой Ермака-Макфола, и сообщил о важности доступа украинских товаров на рынок США.

Что касается мирных переговоров, то Зеленский сообщил, что Киев видит США лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины.

Напомним, Reuters об итогах визита написали, что стороны договорились о военной помощи на $322 млн, возвращении дипломатов и назначении посла.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.