В понедельник, 25 апреля, идет уже 61-й день войны с Россией, которая полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.
Итоги предыдущего дня читайте в материале "Буква "О" на север Донбасса, слухи о подготовке декларации Украины и России о прекращении войны".
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Ниже онлайн главных новостей 25 апреля. Материал обновляется.
25 апреля
09.24 Фото с визита Блинкена и Остина в Киев.
09.15 В Винницкой области официально подтвердили ракетные удары.
08.58 Ежедневная сводка от британской разведки.
"В Херсонской области Россия хочет провести "референдум", чтобы оправдать свою оккупацию", - пишут в разведке, и называют Херсон ключом по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины.
08.47 Сообщается о взрывах в Ровенской и Винницкой областях.
08.42 После вчерашнего обстрела в Кременчуге 1 человек погиб, 7 ранены. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
9 ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды.
08.31 Сегодня в Укрзализныце назначено шесть дополнительных поездов для эвакуации:
11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;
14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1;
16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;
06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский;
11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск.
08.25 С 24 февраля, начала полномасштабного вторжения рф, в Украине погибли 215 детей, ранены - 391. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 124, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15
08.22 В Европе не могут прийти к единому мнению по эмбарго на поставки газа и нефти из России, заявил представитель ЕС Боррель в интервью Die Welt.
Эта тема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС в конце мая.
08.15 За минувшие сутки в Луганской области из-за обстрелов рф сгорело три многоэтажки и четыре частных дома. В Лисичанский нефтеперерабатывающий завод попали в третий раз.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
08.10 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:
Армия рф продолжает обстреливать Харьков. На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, но безуспешно.
Противник пытается провести наступление на Донбассе, чтобы разгромить группировку Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской области и обеспечить сухопутный путь до Крыма.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил.
В Мариуполе враг наносил ракетно-бомбовые удары по украинским позициям на территории завода "Азовсталь". Штурмует Попасную.
08.00 Пишут, что в Одессе слышны взрывы.
07.45 Ночная сводка оперативного командования "Юг".
1. В отдельных населенных пунктах россияне готовят "референдумы" и закрыли эти города на въезд и выезд.
2. Противник занимает рубежи не только в Херсонской, но и в Николаевской области.
3. ВСУ поставили под контроль пять населенных пунктов у границ с Херсонской областью. О боях там не сообщалось, вероятно, речь о "серой зоне".
07.25 Reuters сообщает об итогах визита в Киеве госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.
Чиновники прилетели в Польшу, а оттуда выдвинулись в Киев по суше. Они уже покинули территорию Украины.
По данным агентства, они приехали, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину и назначении нового посла.
Также Остин и Блинкен пообещали Украине новый пакет военной помощи на 713 миллионов долларов.
Ллойд Остин после визита в Киев отправится в Германию, где на военной базе "Рамштайн" пройдет совещание государств НАТО о новом оружии для Украины.
07.15 В российском Брянске ночью вспыхнули две нефтебазы. Они входят в систему нефтепровода "Дружба". О причинах ЧП пока не сообщается.