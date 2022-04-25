В понедельник, 25 апреля, идет уже 61-й день войны с Россией, которая полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.

Итоги предыдущего дня читайте в материале "Буква "О" на север Донбасса, слухи о подготовке декларации Украины и России о прекращении войны".

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Ниже онлайн главных новостей 25 апреля. Материал обновляется.

25 апреля

09.24 Фото с визита Блинкена и Остина в Киев.

09.15 В Винницкой области официально подтвердили ракетные удары.

08.58 Ежедневная сводка от британской разведки.

"В Херсонской области Россия хочет провести "референдум", чтобы оправдать свою оккупацию", - пишут в разведке, и называют Херсон ключом по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины.

08.47 Сообщается о взрывах в Ровенской и Винницкой областях.

08.42 После вчерашнего обстрела в Кременчуге 1 человек погиб, 7 ранены. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

9 ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды.

08.31 Сегодня в Укрзализныце назначено шесть дополнительных поездов для эвакуации:

11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;

14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1;

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;

06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский;

11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск.

08.25 С 24 февраля, начала полномасштабного вторжения рф, в Украине погибли 215 детей, ранены - 391. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 124, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15

08.22 В Европе не могут прийти к единому мнению по эмбарго на поставки газа и нефти из России, заявил представитель ЕС Боррель в интервью Die Welt.

Эта тема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС в конце мая.

08.15 За минувшие сутки в Луганской области из-за обстрелов рф сгорело три многоэтажки и четыре частных дома. В Лисичанский нефтеперерабатывающий завод попали в третий раз.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

08.10 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

Армия рф продолжает обстреливать Харьков. На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, но безуспешно.

Противник пытается провести наступление на Донбассе, чтобы разгромить группировку Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской области и обеспечить сухопутный путь до Крыма.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил.

В Мариуполе враг наносил ракетно-бомбовые удары по украинским позициям на территории завода "Азовсталь". Штурмует Попасную.

08.00 Пишут, что в Одессе слышны взрывы.

07.45 Ночная сводка оперативного командования "Юг".

1. В отдельных населенных пунктах россияне готовят "референдумы" и закрыли эти города на въезд и выезд.

2. Противник занимает рубежи не только в Херсонской, но и в Николаевской области.

3. ВСУ поставили под контроль пять населенных пунктов у границ с Херсонской областью. О боях там не сообщалось, вероятно, речь о "серой зоне".

07.25 Reuters сообщает об итогах визита в Киеве госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

Чиновники прилетели в Польшу, а оттуда выдвинулись в Киев по суше. Они уже покинули территорию Украины.

По данным агентства, они приехали, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину и назначении нового посла.

Также Остин и Блинкен пообещали Украине новый пакет военной помощи на 713 миллионов долларов.

Ллойд Остин после визита в Киев отправится в Германию, где на военной базе "Рамштайн" пройдет совещание государств НАТО о новом оружии для Украины.

07.15 В российском Брянске ночью вспыхнули две нефтебазы. Они входят в систему нефтепровода "Дружба". О причинах ЧП пока не сообщается.