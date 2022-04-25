Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявляют, что в Харьковской области под Балеклеей сбит российский военный самолёт Су-34.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Восток" на своей странице в Facebook.

"На Харьковщине в очередной раз уничтожили вражеский самолет. По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщает "Суспильне", со сбитого российского самолёта в Харьковской области катапультировались двое пилотов.

Напомним, 13 апреля под Харьковом сбили два российских истребителя.

Также сообщалось, что 21 апреля в районе Изюма ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.