В Турции прогремел мощный взрыв возле полицейского участка на западе Стамбула. Местные СМИ сообщают о минимум 10 раненых.

Причина взрыва и количество погибших пока не называется.

По данным газеты Saba, произошел "взрыв в подземных кабельных сооружениях". Из зданий эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице.

Напомним, сегодня Турция объявила о начале "военной операции" в северной части Ирака против Рабочей партии Курдистана.

Ранее мы также писали, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ООН сейчас не способна решать мировые конфликты. Министр считает, что ООН нужна реформа, чтобы эта организация смогла справляться с задачами, поставленными перед ней при ее создании. А сейчас она совершенно не способна решать какие-либо конфликты или вопросы, которые возникают в мире.

Также мы писали, что Турция не станет пропускать военные корабли НАТО в Черное море. Министр обороны Турции Хулуси Акар, ссылаясь на конвенцию Монтре, сообщил, что проход будет закрыт для военных кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю.