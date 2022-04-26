Появились комментарии о сегодняшних взрывах в Тирасполе (где обстреляли здание "Министерства госбезопасности" Приднестровья) со стороны Молдовы и Украины.

Кишинев расценил это как "попытку обострения ситуации в Приднестровье".

"Целью сегодняшнего инцидента является создание поводов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями", – заявило Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы.

Украинская разведка опубликовала сообщение, в котором обвинила во взрывах в Тирасполе российскую ФСБ.

В заявлении говорится, что для руководства "ПМР" взрывы не стали неожиданностью: 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и месте расположения "защищенного пункта управления гражданской обороны города".

"То есть еще за три дня до инцидента руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера. Очевидно, что этот случай – одно из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", – заявила украинская разведка.

Комментариев со стороны официальных лиц России и "ПМР" относительно взрывов в Тирасполе не было.

В российских Telegram-каналах активно ширится версия, что Украина, НАТО и Молдова якобы готовят вторжение в Приднестровье, чтоб ликвидировать этот пророссийский анклав.

Тем временем российские СМИ сообщили о взрывах в приднестровском селе Парканы. Правда, речь в данной информации идет о взрывах на полигоне.

Напомним, на днях Молдова вызвала посла РФ и потребовала разъяснений о планах по наступлению на Приднестровье.

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ заявили, что украинская ПВО будет сбивать самолёты России, которые летят в Приднестровье.