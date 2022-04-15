Жители российского Белгорода сообщают о двух взрывах, которые утром 15 апреля были слышны в центре города и выкладывают кадры в соцсетях. Очевидцы предполагают, что сработала система ПВО.

Официальной информации по этому поводу пока нет, однако белгородцы публикуют кадры с места событий, на которых виден столб дыма, вздымающийся к небу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 14 апреля якобы со стороны Украины обстреляли территорию села Журавлёвка. По его данным, из-за обстрелов пострадал местный житель.

Также вчера Следком России заявил, что Украина обстреляла жилые дома в Брянской области с боевых вертолетов.

После этого СБУ заявила, что Россия сама атаковала Климово в Брянской области, чтобы обвинить Украину в провокации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.