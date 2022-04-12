Мэрия приграничного с Украиной Белгорода зовёт горожан вступать в "народные дружины".

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости"

В дружинники возьмут всех совершеннолетних граждан без медицинских противопоказаний и судимости.

"В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером все приграничные с Украиной области РФ (Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская), а также северные районы Крыма и приазовские районы Краснодарского края ввели желтый (повышенный) уровень террористической опасности.

Кроме того, украинская разведка сообщает, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах с целью эмоционально всколыхнуть россиян и для ещё большего нагнетания антиукраинских настроений в обществе.