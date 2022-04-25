"Огромный шаг назад". Лавров рассказал о переговорах Украины и России
Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал несколько важных заявлений о переговорах с Украиной. Так, он отметил, что украинская сторона отступилась от прежних предложений.
Об этом Лавров сказал в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
По его словам, Россия продолжает контакты с командой Владимира Зеленского, хотя ее позицию "определяют в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах".
"Киев сделал огромный шаг назад" в переговорах с РФ по совету США и Британии, отступившись от стамбульских предложений, добавл министр.
"Россия во время переговоров в Стамбуле концептуально согласилась на основные предложения Украины по мирному договору: нейтральный статус и гарантии безопасности. В стамбульском документе было сказано, что на Украине не будет никаких военных баз иностранных и не будет проводиться учений с участием иностранных вооружённых сил, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора, включая Россию, прямо было написано. В том варианте, который они нам дали вслед за нашей позитивной реакцией, значилось: никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов. Разница есть?" - задал риторический вопрос Лавров.
Он также отметил, что в переданной Украине обновленной версии договора РФ учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения.
Лавров уверен, что конфликт в Украине закончится договором, но "его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат".
Кроме того, чиновник отклонился от темы переговоров, сказав, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать.
Также он считает реальной опасность начала третьей мировой войны.
Как писала "Страна", 12 апреля Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик.
Также мы сообщали, что у Зеленского предложили России спецраунд переговоров о Мариуполе.