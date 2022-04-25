Вице-премьер Украины Ирина Верещук прокомментировала "Стране" заявление Минобороны РФ об открытии сегодня гуманитарного коридора для мирного населения на "Азовстали".

"Это очередная провокация. Никаких договоренностей на сегодняшний день у нас с ними не было. Мы официально обратились к генсеку ООН Гутеришу, он завтра будет находиться в Москве, чтобы россияне предоставили ему письменные гарантии коридора из "Азовстали". Представители Красного Креста согласились находиться в колонне при наличии гарантии. Поэтому сейчас мы ожидаем от генсекретаря решений и результатов. Только международное посредничество сделает возможным открытие коридора из Мариуполя и "Азовстали", - заявила "Стране" Верещук.

Напомним, Минобороны России заявило, что готово на гуманитарный коридор из "Азовстали". В ведомстве говорили, что он будет открыт с 14:00 и будет предназначен для "гражданских лиц, о которых говорит Киев".

Вместе с тем, ГУР Минобороны сообщило, что РФ может применить химическое оружие, чтобы "выкурить" людей с "Азовстали" в Мариуполе.

Также мы публиковали новое видео женщин и детей в подвалах "Азовстали".

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