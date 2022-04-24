Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинские защитники в Мариуполе есть не только на "Азовстали", но и еще четырех точках.

Об этом он рассказал в интервью "Медузе".

По его словам, утверждения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о взятии Мариуполя не соответствуют действительности.

"Ну все как обычно. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе", - сказал он.

В то же время Арестович уточнил, что ВС РФ понесли большие потери, пытаясь штурмовать "Азовсталь".

"Понесли очень большие потери, как раз накануне заявления Шойгу. Вся эта сценка Путин - Шойгу смешная. Они же наверняка там с Шойгу не только Мариуполь обсуждали. А показали нам это. Для чего? Во-первых, Шойгу был в гражданском костюме. Это такой жест умиротворения. Во-вторых, они наврали, что Мариуполь взят. В-третьих, Путин сказал: "Окружить и не выпускать". Чтобы окружить, нужно в три раза больше войск, чем для того, чтобы штурмовать. А войска они в это время забирают на другие территории, где у них не очень получается", - резюмировал он.

Также Арестович рассказал, что весь мир увидит очередную ложь о контроле города после того, как украинские защитники начнут ходить на вылазки.

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