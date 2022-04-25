Появилось новое видео из подвалов завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На кадрах, которые опубликовал полк "Азов" можно увидеть, что под заводом прячутся мирные жители с детьми.

В подвале нет элементарных удобств, повсюду темнота, сырость и плесень. Отсутствуют продукты питания, лекарства, детские памперсы.

Жители Мариуполя со слезами рассказывают о том, что от их привычного жизненного уклада ничего не осталось. Они потеряли работу, дома, и что самое страшное - своих близких.

Мариупольчанка на видео говорит, что работала в больнице, и наблюдала не военных, а гражданских людей с оторванными конечностями, которых массово привозили в сердечно-сосудистую хирургию.

Ранее мы писали, что "Азов" показал детей, которые уже два месяца живут в подвалах "Азовстали".

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