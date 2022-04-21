Сегодня одна из самых обсуждаемых в мире тем - подземелья расположенного в Мариуполе завода "Азовсталь", где находятся украинские военные и, как заявила вице-премьер Ирина Верещук, около 1000 гражданских лиц.

Президент РФ Владимир Путин сказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу не штурмовать эти "катакомбы", а заблокировать полностью предприятие и ещё раз предложить его защитникам сдаться.

Газета Daily Mail опубликовала инфографику, как устроены бункеры "Азовстали" (это, естественно, не реальный план помещений, а схематичное описание).

По данным издания, они выдерживают мощные авиаудары и проектировались в советское время на случай ядерной войны.

На поверхности множество километров занимают склады, доменные печи, электростанции, вентиляционные шахты. Все это создает укрытия для украинских войск для ведения обороны.

Ниже начинаются туннели, которые уходят на шесть этажей под землю. Они позволяют украинским войскам, скрытно перемещаясь, устраивать партизанские рейды по Мариуполю.

Напомним, ранее в "Азове" заявили о почти полном уничтожении завода и множества людей под завалами.

Также сообщалось, что в Европе прогнозируют, что Россия захватит Мариуполь в ближайшие несколько дней.

Вместе с тем Зеленский считает, что украинская армия не может разблокировать Мариуполь.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".