По данным украинской разведки, РФ не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали".

Об этом в Telegram-канале сообщает ГУР Минобороны.

По данным разведки, против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие.

"Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия", - сообщает ГУР Минобороны.

По данным разведки, для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием.

"Известно, что слова президента РФ в обнародованном СМИ видео фрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста. Фразу о "занятиях осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности после применения химического оружия", - сообщает разведка.

Напомним, под Сумами в одном из освобожденных сел после пребывания российских военных нашли остатки химоружия.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".