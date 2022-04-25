Украина готова сделать всё для открытия гумкоридора из "Азовстали" в Мариуполе. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

"Мы готовы! Все "скорые" готовы, автобусы, мы готовы идти пешком. И сделать все для того, чтобы из "Азовстали" сработал гуманитарный коридор", - заявила министр в эфире телемарафона.

При этом она уточнила, что договоренностей о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодня нет.

По ее словам, гуманитарный коридор открывается при условии договоренности двух сторон. В данном случае он был анонсирован в одностороннем порядке, не гарантирует безопасности и поэтому не является гуманитарным коридором.

"Мы обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских лиц. В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста", - написала Верещук в Telegram-канале.

Ранее, напомним, Минобороны России заявило о готовности открыть коридор для выхода гражданских лиц с Азовстали с 14:00 сегодняшнего дня.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".