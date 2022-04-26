Местные власти продолжают эвакуацию мирных жителей из Луганской области. 26 апреля людей будут эвакуировать из пяти населенных пунктов.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Сегодня эвакуация автобусами запланирована в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Горском.

Гайдай призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, поскольку ситуация с каждым днем обостряется.

"С каждым следующим разом добираться до зоны острых боевых действий все труднее. Вчера не дождались автобуса рубежане - транспорт обстреляли россияне. Люди хотели спастись, но враг считал иначе. Мы ежедневно стараемся доехать до каждого места сбора, как и сегодня", - отметил Гайдай.

Места сбора для эвакуации:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1-а;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Скриншот: Telegram/Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

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