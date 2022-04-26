Сегодня продолжится эвакуация жителей Луганской области. Адреса точек сбора
Местные власти продолжают эвакуацию мирных жителей из Луганской области. 26 апреля людей будут эвакуировать из пяти населенных пунктов.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
Сегодня эвакуация автобусами запланирована в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Горском.
Гайдай призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, поскольку ситуация с каждым днем обостряется.
"С каждым следующим разом добираться до зоны острых боевых действий все труднее. Вчера не дождались автобуса рубежане - транспорт обстреляли россияне. Люди хотели спастись, но враг считал иначе. Мы ежедневно стараемся доехать до каждого места сбора, как и сегодня", - отметил Гайдай.
Места сбора для эвакуации:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
- Горское: ул. Гагарина, 13а;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
Скриншот: Telegram/Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
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