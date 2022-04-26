Разведка Великобритании считает, что вторжение России в Украину значительно подорвало украинское сельскохозяйственное производство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Великобритании в понедельник, 25 апреля.

По мнению экспертов, украинский урожай зерновых в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в прошлом из-за сокращения посевных площадей после вторжения.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что поскольку Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире, то уменьшение предложения зерна из Украины приведет к инфляционному давлению, повышая мировые цены на зерно.

Напомним, посевная в Украине проходит тяжело из-за мин на полях и дорогого топлива.

Также мы писали, что в Британии начали ограничивать продажу подсолнечного масла в одни руки из-за дефицита.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".