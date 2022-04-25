Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, как в Украине проходит посевная.

По его словам, по состоянию на сегодня аграрии засеяли уже 3,5 миллионов гектаров земли.

"Правда, где-то уменьшают посев кукурузы. Пропорционально к общим объемам увеличили посев дешевых культур - это ярый ячмень и яровая пшеница", - объясняет Сольский.

При этом даже на территориях, рядом с которыми идут боевые действия, аграрии засевают землю.

"По данным от спутников в начале июня мы увидим, сколько аграриев на каких территориях засевают землю. Но на самом деле засевают очень активно. Намного активнее, чем на первый взгляд", - убежден Сольский.

Однако, как сообщил министр, проблемы с посевной частично остаются на заминированных территориях.

"Где-то этот вопрос регулируется, но проблема все равно есть. Часть земли не будет засеяна из-за неразорвавшихся бомб, мин и обломков в земле. Все работают – от центральной власти до фермеров и селян, которые сами идентифицируют координаты и передают саперам, чтобы у них было меньше работы. Но главное, что этот процесс идёт и никто не опустил руки. Нужно понимать: чтобы преодолеть последствия таких историй, необходимо много времени, а в Украине до сих пор идёт война", - говорит он.

Сольский рассказал, что ситуация с топливом в Украине сложная.

"Никаких чудо-рецептов, чтобы было легко, нет. Цены повышаются ближе к востоку Украины, а ближе к западу они ниже. Но в принципе они не могут быть низкими, потому что очень дорогая логистика. Поэтому внутренние цены на дизель в Украине значительно выше, чем в других странах. Мы его привозим, каналы сузились, спрос превышает предложение - это логические последствия стандартных законов рынка", - объясняет он.

Также Сольский считает, что в Украине, несмотря на войну, вряд ли повысятся цены на продукты питания.

"В мире продукты точно будут дорожать. Но в Украине это под вопросом. Потому что у нас предложение значительно превышает спрос, ведь вывезти продовольствие на экспорт невозможно. Поэтому внутренняя стоимость на зерно отличается от внешней. В польском или румынском порту цены на зерно вполовину выше, чем в Украине. Соответственно, и любое выращивание мяса в других странах стоит значительно дороже, чем у нас", - сказал Сольский.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что происходит с топливом в Украине.

Мы также приводили статистику, по которой украинские аграрии засеяли пятую часть земельных площадей.