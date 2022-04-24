В Индонезии, которая является крупнейшим в мире экспортером пальмового масла, решили запретить вывозить товар за пределы страны из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Власти страны решили прекратить поставки растительного масла, которое широко используется в различных индустриях. Это может вызвать увеличение инфляции в мире, ведь на эту страну приходится более половины мировых поставок пальмового масла.

Президент страны Джоко Видодо заявил, что таким образом хочет обеспечить доступность продуктов питания в стране после того, как глобальная продовольственная инфляция взлетела до рекордно высокого уровня из-за России, которая решила вторгнуться в Украину.

"Я буду контролировать и оценивать реализацию этой политики, чтобы растительное масло на внутреннем рынке стало доступным и доступным", - сказал он.

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