Из-за войны в Украине в мире наблюдается дефицит подсолнечного масла. В связи с этим некоторые розничные сети в Британии ограничивают продажу подсолнечного масла в одни руки.

Об ограничениях сообщает BBC.

Самая крупная британская сеть супермаркетов Tesco позволяет каждому клиенту приобрести три бутылки подсолнечного масла. В других сетях супермаркетов, Waitrose и Morrisons, количество ограничено двумя бутылками. Некоторые сети вдобавок ограничивают продажу оливкового и рапсового масла.

При этом часть сетей, в частности, Sainsbury's и Asda, пока не ограничивают количество масла, которое могут покупать их клиенты.

По словам эксперта по продовольствию Гэда Футтера, покупатели могут быть уверены, что существует много альтернатив, когда дело доходит до кулинарного масла. Но война в Украине может привести к тому, что этих альтернатив станет несколько меньше. Кроме того, он предупредил, что подсолнечное масло через несколько месяцев может стать недоступным в магазинах из-за истощения запасов.

Сокращение предложения подсолнечного масла на рынке уже повысило цены на него примерно на 10% за бутылку объемом 1,5 л по сравнению с январем. Для пятилитровой бутылки подорожание составило 6%.

Напомним, что Украина входит в пятерку поставщиков зерновых, именно от нее зависят поставки во многие страны пшеницы, ячменя, кукурузы. Кроме того - Украина лидирует в поставках подсолнечного масла, сои, мяса птицы, меда и молочной продукции. Из-за морской блокады, уничтожения продовольственных складов и трудностей с посевной Украина сейчас почти не экспортирует продукты за границу. Это может привести к глобальному голоду.

Также "Страна" рассказывала, что из-за войны цены в мире на крупы и растительные масла достигли беспрецедентного уровня.