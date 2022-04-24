В Украине сохраняется сложная ситуация с автомобильным топливом. Но некоторым его видам, к примеру, автогазу, есть даже ухудшение — недавно ценники на газ впервые стали выше, чем на бензин.

То есть, всякая экономия заправки газом (с учетом, что его расходуется больше, чем бензина) потерялась. При этом водители все равно стоят в очередях за газом, ведь бензина на многих заправках попросту нет, — говорит трейдер Михаил Шубан.

Заехать на ближайшую заправку и залить полный бак — большая удача для водителей, так как дефицит дизеля и бензина сохраняется и даже время от времени обостряется по разным сетям АЗС.

О причинах дефицита мы уже подробно писали. Каналы поставок, после блокировки ресурса из Беларуси и России, а также морского пути, изменились — топливо сейчас везут бензовозами и железнодорожными цистернами из Европы, а это дорого. Кроме того, значительная часть запасов уничтожена бомбежками.

При этом в формуле предельных цен на дизель и бензин, которую рассчитало Минэкономики, все нюансы не учли. Поэтому на опте топливо стоит дороже, чем заправки вынуждены продавать в рознице, а торговать в убыток никто не хочет.

Сетевики лоббируют отмену или, как минимум, смягчение ценового контроля. Но власти на это пока не идут. Тем не менее, сегодня Минэкономики пересмотрел предельно допустимые цены, повысив их на бензин на 23 копейки, на дизель — на гривну.

То есть, А-95 на заправках теперь должен стоить не больше 34,1 гривен, дизель — 38,66 гривен.

Впрочем, как говорит владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин, кардинально ситуация не поменяется.

"И дальше на стеллах АЗС будут нули",— говорит он. То есть, дефицит топлива сохранится.

Между тем, бензином и дизелем уже начали торговать предприимчивые граждане — готовы подвезти вам топливо в канистрах по 20 литров. Правда, ценники повыше, чем на заправках— бензин 40-41 гривна, дизель - 45-47 гривен. Есть и вообще рекордные ценники по 60 гривен за литр.

Разбирались, что происходит на топливном рынке, и почем сейчас реально заправиться "до полного".

Новые ценники на дефицит

22 апреля Минэкономики обнародовало новые предельные цены на бензин и дизель. Напомним— министерство обновляет ценники каждые 10 дней в зависимости от конъюнктуры на европейских биржах.

По бензину новая предельная стоимость — 29,55, а с учетом максимальной торговой наценки — 34,10 гривен за литр. По дизелю — 33,66 гривен в "базе" и 38,66 гривен — со всеми накрутками розницы.

Таким образом, бензин за 10 дней подорожал на 23 копейки, дизель — на гривну за литр.

То есть, как видно, ценники растут. И это несмотря на то, что власти, пытаясь их сдержать, снизили НДС и обнулили акциз на топливо. Впрочем, сами заправщики новыми ценниками снова недовольны.

Дмитрий Леушкин говорит, что они ситуацию на рынке кардинально не меняют. То есть, оптовые цены по-прежнему остаются выше розничных. Это значит, что сети будут вынуждены или продавать топливо в минус, или придерживать его, переводя какие-то объемы в статус премиального ресурса и продавая дороже (премиальный бензин можно продавать по 35,8 гривен, дизель — по 40,59 гривен).

При этом нет стимула наращивать импорт, особенно малыми партиями, — отмечают эксперты.

"Дефицит продолжается. Кто-то считает, что он усиливается, другие — что ситуация стабилизировалась. Оценки субъективные, так как сейчас точно неизвестны объемы потребления с одной стороны, очередей на заправках нет, с другой— много станций по всей стране простаивает, а работающие станции не имеют всего ассортимента и отпускают только по 20 литров. В последние дни отмечаем введение ограничений и для коммерческих клиентов. Единственные неприкасаемые и полностью обеспеченные — силовики и муниципалитеты",— отметил глава консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн.

"Дефицит и дальше сохраниться, на стеллах многих АЗС будут нули — торговать нечем",— добавил Леушкин.

Не сошлись в цене

Почему с конца февраля, когда в один день разрушились традиционные схемы поставки топлива из Беларуси и России, так и не удалось решить проблему дефицита и запустить новые каналы?

"В марте основным заданием был поиск ресурсов в Европе, но большие объемы закрывал Кременчуцкий НПЗ. С начала апреля завода нет, импортные ресурсы законтрактованы, но теперь задача их привезти. В Европе нет лишних цистерн и локомотивов. Более того, ситуация стала неожиданной для самих европейцев. Оказалось, что вагоны с одной страны не всегда могут передвигаться по железной дороге из-за дополнительных технических требований. Из позитива — активизировался автомобильный импорт. Впервые есть импорт бензина из Германии, ждем продукт из Голландии и Бельгии. Но проблема в том, что много машинами не навозишь. Напряжение по всем видам топлива, но по дизелю — больше всего. Свое слово сказал и спрос со стороны аграриев. Хотя он меньше, чем ожидался. Мне неизвестны случаи, когда кто-то не смог купить топливо или чтобы где-то были очереди бензовозов, среди версий — у фермеров есть "стоки" топлива, посевные работы не такие интенсивные, как ожидалось, выбор культур в пользу менее требовательных, упрощение технологий с целью экономии на топливе и удобрениях", — дает короткий дайджест по ситуации на топливном рынке Сергей Куюн на своей странице в Фейсбуке.

Впрочем, говоря о дефиците, Куюн снова возвращается к фактору цены.

"Правительство продолжает госрегулирование, которое из-за дефицита дает обратный эффект. Установленная цена есть, а продукта нет. Как в советском магазине. Наиболее тревожная ситуация по дизелю, но в последние дни снова появилось беспокойство и по бензину. В опте цена на дизельное топливо стартует с 39,5 гривен и может достигать 44 гривен, предложений немного, но они есть (при этом новая граничная розничная цена ниже оптовой — 38,66 гривен — Ред.). На несистемных станциях на ограничения начали забивать, сообщали даже о ценах в 45 гривен за литр. Зато без ограничений по литражу в одни руки",— отмечает Сергей Куюн.

Оптовые цены на бензин, по словам Леушкина, 32-34 гривны, то есть, в розницу можно продавать, в лучшем случае, в ноль или почти в ноль (с учетом накладных расходов и зарплат).

То есть, перевернутая пирамида на рынке, когда опт дороже розницы, сохраняется. При этом заправщикам так и на удалось убедить власти отменить или смягчить госрегулирование (что понятно, ведь в этом случае ценники просто взлетят).

Интересно, что на брифинге заместитель главы ОП Ростислав Шурма заявил, что Украине удалось избежать дефицита топлива. При этом цены на заправках доступные.

"Это то самое топливо, которое используется в Европе. Там оно стоит около 2 евро за литр, мы же смогли удержать цену на уровне 40 гривен. Украина обеспечила топливом аграриев, а цена на топливо на АЗС удалось удержать на приемлемом уровне, в частности, за счет отмены пошлин и налогов, ограничения наценок заправочных сетей",— сказал Шурма.

То есть, судя по всему, отпускать ценники не будут. Это значит, что в ближайшее время ситуация на заправках вряд ли поменяется, ведь торговать в минус никто не хочет.

Интересно, что в Европе за последнюю неделю цены на бензин и дизель стабилизировались (в той же Германии опустились ниже 2 евро). Падением закончили неделю также нефтебиржи, что связано с пессимистическим апрельским прогнозом МВФ по развитию мировой экономики и ухудшением ситуации с ковидом в Китае.

У нас, как видно, предельные цены не толко не снизили, но и немного повысили. То есть, в теории разница между высокими оптовыми ценами и "низкими" розничными постепенно сокращается. Но проблема в том, что на складах оптовиков остаются немалые запасы топлива, закупленного еще на пике цен, и продавать его со скидками они явно не намерены.

У частников — до 60 гривен за литр

Между тем, пока законопослушные АЗС подтягивают ценники под формулы Кабмина, в стране активизируется черный рынок топлива. По своим правилам и ценам работают не только небольшие заправки, торгующие дизелем по 45 гривен, но и частники.

Сейчас канистру бензина или дизеля можно заказать прямо с доставкой на дом, правда, цены кусаются — торговцы просят в среднем от 41 до 45-47 гривен за литр. Есть даже ценники в 60 гривен за литр. По таким ценам обещают доставить топливо в населенные пункты со сложной военной ситуацией.

Где берут бензин и дизель частные торговцы? "Покупаю на заправках, если повезет. Ищу продукцию мини-НПЗ, там бодяжат, но сейчас спрос есть на все, что горит. Продаю по объявлениям на интернет-ресурсах. Не скажу, что стоят очереди покупателей, но спрос есть",— рассказал нам предприниматель из Харькова Андрей.

Газ дороже бензина?

Лихорадит сейчас также рынок автогаза. На днях газ впервые превысил по цене бензин — ценники взлетели выше 34 гривен за литр. Правда, затем откатили ближе к 30 гривнам, но это все равно очень дорого.

По-сути, смысла заправляться газом уже нет— его расход выше, чем бензина, и при примерно одинаковых ценах на ресурс проще заливать бензин.

"Но водители заправляются, это хорошо видно по очередям на заправках",— говорит Шубан. Причина банальна — так как бензин не всегда есть в наличии, автовладельцы заправляют машины газом, хотя это и дорого.

Что касается рекордных цен на автогаз, то они, по словам Михаила Шубана, объясняются дефицитом ресурса и изменением каналов поставок (идет в основном газ из Европы).

"Газ стал призраком — то есть, то нету. Цена близится к стоимости бензина. Но импорт начал заходить стабильно, понемногу увеличиваясь. Из экзотики — американский LNG",— отметил Сергей Куюн.