Украинские аграрии уже засеяли 20% запланированных площадей.

Об этом сообщает в Facebook УкрАгроКонсалт со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в эфире национального телемарафона.

Чиновник рассказал, сколько гектаров сельскохозяйственных земель уже засеяно, какая ситуация с экспортом отечественной аграрной продукции, есть ли дисбаланс в валютных поступлениях в страну и хватит ли украинцам зерна.

По словам Высоцкого, на сегодня посеяно более 2,5 млн га, что составляет около 20 % от прогноза на эту посевную.

На части территорий, которые были освобождены из-под оккупации, есть необходимость разминировать поля: это Черниговщина, Сумщина, часть Харьковщины и Киевщины. И даже в этих регионах Минагрополитики рассчитывает, что как минимум на 60-70% удастся выполнить вовремя все весенне-полевые работы.

Самая сложная ситуация сложилась во временно оккупированных областях и там, где продолжаются активные боевые действия: Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Там прогноз менее положительный – посев там может состояться при пессимистическом сценарии всего на 30–40 %.

На остальных территориях Украины посевная идет по плану.

Напомним, по данным ООН, в Украине останутся не засеянными более 30% полей, предназначенных для пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы.

Ранее мы писали, что в одной из областей Украины еще не началась посевная кампания.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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