Россия хочет провести "референдум" по созданию так называемой "ХНР" в Херсонской области, "чтобы оправдать свою оккупацию".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter-аккаунте.

Разведка также называет Херсон ключом по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины.

Также в Минобороны Британии напомнили про нелегитимный референдум в Крыму в 2014-м и масштабные фальсификации на собственных выборах в РФ.

Вместе с тем, в телеграмм-каналах публикуют видео с большой очередью из автомобилей и пишут, что это люди, которые хотят выехать из Херсона на подконтрольную Украине территорию, но их не пускают российские войска.

Напомним, украинские власти ранее неоднократно заявляли о подготовке "референдума" в Херсонской области на конец апреля или начала мая. В России это официально не комментируют. Но, время от времени, появляются комментарии отдельных политиков о том, что южные районы Украины могут быть "присоединены" к России.

Вместе с тем, Зеленский говорил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если РФ проведёт "референдум" на захваченных территориях Украины.