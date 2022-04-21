В контролируемом российскими войсками Херсоне в супермаркетах тяжелая ситуация с продуктами. Полки некоторых магазинов практически опустели.

На рынке дефицита основных продуктов не наблюдается, однако цены на них выше, чем в Киеве.

Так, на видео, снятом жителем Херсона 16 апреля, видно, что на местном Днепровском рынке продаются без очередей фрукты, овощи, колбасы, рыба, мясо, сало и крупы.

Продукты можно купить по таким ценам:

Яйца - 70-75 грн и 80 грн - за домашние в Херсоне. В Киеве они стоят порядка 50 гривен.

Сахар - 60 грн/кг (26 грн/кг в Киеве).

Сало - 300 грн/кг, в столице на рынке цена варьируется в районе 100-200 грн/кг.

Рис - 55 грн (30-35 грн в Киеве).

Пшено и гречка - 60 грн. Средняя цена на эту крупу в столице порядка 30 грн/кг.

При этом цены на овощи в Херсоне ниже киевских. Огурцы тепличные стоят 35 грн/кг, в Киеве - 90 грн/кг. Молодой картофель в Херсоне - 60 грн, в Киеве - порядка 100 грн. Капуста молодая - 17 грн (45-50 грн в Киеве).

Цены на хлеб приблизительно одинаковые - порядка 20 грн за буханку. Также держатся на примерно одном уровне цены на мясо - 170-200 грн/кг свинины.

В то же время жители Херсона отмечают, что в некоторых супермаркетах на полках почти не осталось продуктов. Так, например, в сети появилось видео из одного из магазинов, на котором видно, что из всех товаров в продаже остались рыба, масло, уксус, конфеты и чай.

Напомним, РФ в конце апреля хочет провести в Херсонской области "референдум" об отделении от Украины.

Также мы писали о том, что в Херсоне россияне раздавали листовки, в которых целью РФ названа "ликвидация антинародного киевского режима".

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