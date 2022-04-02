Мэр Никополя Александр Саюк заявил, что город начал заготавливать продуктовые во избежание возможного голода. Об этом он сообщил в ходе нового обращения.

"Власть работает над тем, чтобы сформировать в городе запасы пищевых продуктов, мы должны быть готовы к ситуациям разного характера. Обращаюсь к волонтерам, если вы знаете, где еще можно получить гуманитарную помощь, звоните мне — 050 362 1750. Мы можем решить все сложности с логистикой и доставкой таких грузов, главное, чтобы Никополь имел возможность формировать запасы", - сказал он.

В то же время Саюк уточнил, что российско-оккупационных войск в рамках дорог и возле города нет.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.