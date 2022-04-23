Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве на станции метро.

Одним из первых заявлений Зеленского стало утверждение, что он готов к встрече с президентом России Путиным, чтобы остановить войну.

"Я не боюсь встречи с Путиным. Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки", - сказал Зеленский.

При этом он повторил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если будут уничтожены защитники Мариуполя, а также если Россия проведёт "референдум" на захваченных территориях Украины (хотя Россия официально не подтверждала планы по проведению "референдума").

Кроме того, Зеленский заявил, что если Украина получит достаточно западного оружия, то ВСУ смогут отбить захваченные Россией территории.

"Это вопрос оружия, если у нас его будет достаточно - мы начнем сразу возвращать оккупированные территории", - добавил президент Украины.

Также он признал, что "на военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна".

"И украинские военные, которые там (на "Азовстали" - Ред.) находятся, это понимают. Это реальность", - заявил Зеленский.

На мероприятии он анонсировал приезд в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина. Они прибудут в Украину завтра.

Ранее мы писали, что в Офисе президента озвучили украинскую стратегию войны.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.