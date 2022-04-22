Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Главное в вечернем обращении Зеленского:

"Великобритания вернула посольство в Киев, став 21-м государством, сделавшим это". "Сегодня россияне сообщили, что хотят взять под контроль Украину до границы с Молдовой, где якобы нарушают права русскоязычного населения. Но единственная страна, где надо защищать русскоязычное население, - это сама Россия". "Это заявление подтверждает, что Украина - это только начало". "ВСУ сдерживают атаки противника на Изюмском направлении, на Донбассе, в Приазовье, Херсонской области. Это те места, где сегодня решается судьба нашей страны". "Разминированы 184 населенных пункта. Гуманитарные штабы работают уже более чем в 500 деоккупированных населенных пунктах. За последние сутки в 96 населенных пунктов вернулось автомобильное сообщение".

Напомним, в Донецкой области в результате обстрелов погибли трое мирных жителей и семь человек ранены.

Ранее мы писали, что у Зеленского подсчитали, что российские войска оккупировали почти треть территории боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".