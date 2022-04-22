Враг беспощадно обстреливает Донецкую область. Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donodа

Сегодня, 22 апреля, в Донецкой области в результате обстрелов погибли еще трое мирных жителей.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще трое мирных жителей Донецкой области: в Марьинке, Зеленом поле и Новоселовке Второй. Кроме того, семеро получили ранения", - написал он.\

Кириленко сообщил о погибших мирных жителях в Донецкой области

Напомним, в результате ракетного удара по Краматорску есть погибший и раненые.

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Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха. 

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