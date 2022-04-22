Российские войска несут потери на Донбассе. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 22 апреля, в которой сообщается, что российские войска продолжают наступление на Донбассе, бомбят Мариуполь и продолжают обстрелы Харькова с целью поражения критической инфраструктуры города.

Об этом Гештаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Наблюдается наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В районах населенных пунктов Климовка и Дымамерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил республики Беларусь. Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории республики Беларусь.

На Сиверском направлении подразделения пограничной службы ФСБ Российской Федерации продолжают осуществлять усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка войск неприятеля.

На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6-й общевойсковой армии, Балтийского и Северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровное, однако безуспешно.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения. За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям. Враг осуществил усиление группировки войск за счет перемещения с территории Российской Федерации отдельных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное. В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, но успеха не имел, хотя и закрепился в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, но успеха не имели.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, но безуспешно. Враг усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вместе с тем, батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

На Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 22 апреля 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 22 апреля 2022 года

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