В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 22 апреля, в которой сообщается, что российские войска продолжают наступление на Донбассе, бомбят Мариуполь и продолжают обстрелы Харькова с целью поражения критической инфраструктуры города.

Об этом Гештаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Наблюдается наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В районах населенных пунктов Климовка и Дымамерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил республики Беларусь. Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории республики Беларусь.

На Сиверском направлении подразделения пограничной службы ФСБ Российской Федерации продолжают осуществлять усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка войск неприятеля.

На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6-й общевойсковой армии, Балтийского и Северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровное, однако безуспешно.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения. За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям. Враг осуществил усиление группировки войск за счет перемещения с территории Российской Федерации отдельных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное. В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, но успеха не имел, хотя и закрепился в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, но успеха не имели.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, но безуспешно. Враг усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вместе с тем, батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

На Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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