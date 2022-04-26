Запорожье попало под обстрел. Иллюстративное фото: Wikimedia Commons

Утром во вторник, 26 апреля, российские войска обстреляли Запорожье. По словам советника министра МВД Антона Геращенко, известно о трех взрывах.

Об обстреле в Telegram-канале сообщила Запорожская ОВА. 

"Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - сообщила Запорожская ОВА.

В момент обстрела в городе была объявлена воздушная тревога. Около 07:30 ее отменили. 

Запорожская ОВА - об обстреле

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