Утром во вторник, 26 апреля, российские войска обстреляли Запорожье. По словам советника министра МВД Антона Геращенко, известно о трех взрывах.

Об обстреле в Telegram-канале сообщила Запорожская ОВА.

"Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - сообщила Запорожская ОВА.

В момент обстрела в городе была объявлена воздушная тревога. Около 07:30 ее отменили.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы подробно писали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.