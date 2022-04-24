Запорожская атомная электростанция продолжает работать в энергосистеме Украины. На станции соблюдаются нормы ядерной, радиационной и экологической безопасности.

Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.

"По состоянию на 9.00 24 апреля 2022 года Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущей мощности энергоблоков ЗАЭС вполне достаточно для полноценной жизнедеятельности населения и работы промышленных объектов.

В Энергоатоме отметили, что станция работает с соблюдением норм ядерной, радиационной и экологической безопасности. Радиационное, экологическое и противопожарное состояние на территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны в пределах нормы.

Радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне - 8-12 мкР/ч, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения ЗАЭС.

Скриншот: Telegram/Енергоатом

Ранее мы писали, что Запорожская АЭС остается под контролем российских оккупантов. Работают два энергоблока из шести.

Кроме того, мы писали, что возле станции оккупанты установили свои "Грады".