Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о постепенном восстановлении регулирующего контроля за ядерной и радиационной безопасностью на Чернобыльской атомной электростанции. Но на объекте по-прежнему не хватает персонала для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Об этом информирует пресс-служба МАГАТЭ.

Ремонтные работы на ЧАЭС были остановлены, когда Россия захватила Чернобыль, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Предоставляя обновленную информацию о ситуации на Чернобыльской АЭС после вывода российских войск на прошлой неделе, Украина отчиталась, что, несмотря на "увеличение уровня радиоактивного загрязнения из-за несоблюдения требований радиационной безопасности и строгого режима доступа, радиационная обстановка находится в пределах нормы".

Национальная гвардия Украины обеспечивает охрану на ЧАЭС, где расположены разные объекты обращения с радиоактивными отходами, говорится в сообщении МАГАТЭ. Однако, по словам Украины, восстановить работу радиационных и других датчиков пока не удалось из-за отсутствия необходимого обслуживающего и другого специализированного персонала.

В МАГАТЭ добавили, что эта ситуация также может "привести к отказу других систем и компонентов, важных для безопасности", и что неработоспособность оборудования усложняет комплексный мониторинг ключевых параметров безопасности на объекте. Тем не менее, руководство АЭС стремилось обеспечить ротацию персонала и направить туда дополнительный персонал для проведения ремонтных работ.

Генеральный директор Гросси подытожил, что обновленная информация, полученная от Украины, еще раз подчеркивает необходимость того, чтобы эксперты МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям прибыли на Чернобыльскую АЭС, как только это станет возможным. В тесной координации и консультациях с Украиной МАГАТЭ разрабатывает пакеты помощи и завершает материально-техническую подготовку для отправки в ближайшие недели нескольких таких миссий в Чернобыль и другие ядерные объекты страны.

Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ Гросси приехал под Николаев на Южно-Украинскую АЭС.