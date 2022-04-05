На Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, взявшие объект под свою охрану.

Об этом сообщается на странице ЧАЭС в Facebook.

Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов.

Напомним, ЧАЭС практически с момента вторжения РФ находилась под контролем российских войск. Они покинули станцию 31 марта.

Их деятельность мешала радиационной безопасности всего мира. Так, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС российские военные создали огромный склад боеприпасов, которые могут также сдетонировать в любой момент. Верещук заявила, что РФ должна как можно быстрее вывести войска из Чернобыльской зоны - в контексте ядерной безопасности.

2 апреля над атомной электростанцией подняли украинский флаг.

Тем временем война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

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