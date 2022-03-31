Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что в настоящее время посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС нет.

Сообщение появилось в 22:00 в Фейсбуке ведомства.

А за несколько часов до этого в Госагентстве официально уведомили о начале выхода с территории ЧАЭС российских оккупационных войск.

Напомним, Россия захватила ЧАЭС еще в первый день войны, так как оккупационные войска наступали с территории Беларуси.

Ранее Энергоатом сообщал, что российские войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Вероятно, это связано с тем, что, копая окопы в зараженной земле, многие военные получают большую дозу радиации, допустили в Энергоатоме.

Также в Энергоатоме рассказали, что перед тем, как покинуть Чернобыльскую атомную электростанцию, российские военные составили и подписали "Акт приема и передачи охраны ЧАЭС". В акте сказано, что в период с 24 февраля по 31 марта войска Федеральной службы войск национальной гвардии РФ обеспечили "надежную охрану и оборону" ЧАЭС.

А мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что перед уходом с ЧАЭС российские военные забрали с собой пленных украинских нацгвардейцев.