В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, как и ранее в МВД, что пожары и возгорания в Зоне отчуждение Чернобыльской АЭС отсутствуют.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС.

"В связи с распространением ложной информации в социальных сетях и ряде СМИ относительно масштабных пожаров в Чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает: по состоянию на 7:57 28 марта, в соответствии с данными спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и необходимость безусловного (обязательного) отселения отсутствуют", - говорится в сообщении.

В ГСЧС попросили не распространять не проверенную информацию и доверять сообщениям только из официальных источников.

Напомним, что Украина сообщила о пожарах в зоне отчуждения ЧАЭС, которая находится под контролем российских войск.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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