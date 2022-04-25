Из российского плена удалось освободить двух глав территориальных громад Запорожской области. При этом оккупанты удерживают мэров еще восьми украинских городов и населенных пунктов. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

По его словам, домой уже вернулся председатель Новоуспеновского сельского совета Иван Сеник. Он, по данным Кличко, был захвачен 13 апреля за проукраинскую позицию.

Также был освобожден глава Кирилловского поселкового совета Иван Малеев, которого удерживали после того, как российские военные похитили его с рабочего места 17 апреля. Малеев отклонил ультиматум оккупантов относительно сотрудничества.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".