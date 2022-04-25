В Госдепе официально заявили о том, что США выделят Украине более 322 млн долларов военной помощи.

Об этом говорится в заявлении Госдепа по итогам поездки госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев.

В Госдепе заявили, что выделенные средства "обеспечат поддержку потенциала, в котором нуждается Украина, поскольку российские силы сосредотачивают свое внимание на Донбассе".

"Эта помощь также поможет Вооруженным силам Украины перейти на более совершенные вооружения и системы ПВО", - сообщает Госдеп.

Кроме того, госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что 24 апреля ведомство уведомило Конгресс о продаже нестандартных боеприпасов для Украины на сумму до 165 миллионов долларов.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал", - заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам визита в Киев.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Киев заявил, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем президент РФ Владимир Путин "будет находиться на сцене".

Как сообщали в Офисе президента Украины, переговоры с Остином и Блинкеном длились более трех часов. Зеленский в видеообращении назвал их результативными. Главная тема - поставка оружия.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".