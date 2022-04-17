Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк заявил, что его сына похитили на российском блокпосту в городе Васильевка.

Это случилось во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье еще 8 апреля.

"Мой 16-летний сын уезжал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой, чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины", - рассказал Буряк.

"У них есть планшеты, и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось", - сообщил глава РГА.

На занятых российскими войсками территориях постоянно происходят похищения людей. Так, по официальным данным, в Запорожской области с начала войны Украины с Россией были похищены сотни людей. Среди них - политики, журналисты, педагоги.

Кроме того, известны случаи похищения глав города и администраций, а также бывших управленцев. В начале апреля пропал бывший глава херсонской областной государственной администрации.