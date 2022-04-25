Ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля в разных регионах, который кроме прочего привел и к человеческим жертвам, стал одним из тяжелейших ударов российских войск. На восстановление разрушенной инфраструктуры зпонадобится несколько месяцев.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

"За всю историю войны это один из тяжелейших ударов нашего врага. Это системный удар по пяти станциям. Все эти ракетные удары были произведены в течение часа. Враг продолжает системно бить железнодорожную инфраструктуру... Поезда поехали, но полная ликвидация всех инфраструктурных потерь займет месяцы", - рассказал он.

Напомним, новая рабочая неделя началась с ракетных ударов по железнодорожным станциям в Жмеринке и Казатине (в Винницкой области), Коростене (в Житомирской области), а также во Львовской и Ровенской областях. "Страна" сообщала, что обстрелы вызвали задержки составов, и приводила их список.

По мнению советника главы МВД Вадима Денисенко, таким образом российские войска выполняют задачу поломать нашу логистику.