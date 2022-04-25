Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" объяснил, зачем российские войска начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

"Их главная задача - ломать нашу логистику. Как с запада на восток - это вопрос обеспечения инфраструктуры, - так и с востока на запад. А через западную границу сейчас идет 100% экспорта Украины. Они хотят ухудшить ситуацию не только с обеспечением центральных и восточных областей Украины, но и фактически нанести серьезный удар по нашему экспорту", - сообщил Денисенко.

Впрочем, по его мнению, единственное, чего добилась Россия ударами по украинской ж/д инфраструктуре - замедлила работу железной дороги.

"Они просто замедляют работу. Единственное, чего добились российские войска - мы теряем некоторое время. Не критично, но теряем", - уточнил Денисенко.

На вопрос о том, связаны ли эти удары с поставками западного вооружения, Денисенко ответил, что не имеет права комментировать этот вопрос.

По его словам, противостоять таким ударам может только ПВО.

Кроме того, Вадим Денисенко оценил вероятность того, что российские войска начнут бомбить мосты через реку Днепр.

"Не могу исключать ничего. Могут ли они что-то подобное делать? Теоретически - да. Но если они собираются наступать дальше, то это было бы нелогично. Если вы наступаете с левого берега на правый, вам нужно как-то форсировать такую реку, как Днепр. Проще всего ведь идти через мосты, а не как-то иначе", - отметил советник главы МВД.

Напомним, сегодня утром Россия обстреляла ж/д инфраструктуру Украины. По всей стране задерживаются поезда.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".