"Укрзализныця" опубликовала список поездов, которые задерживаются из-за ракетных обстрелов российской армией объектов ж/д-инфраструктуры Украины, которые были совершены утром в понедельник, 25 апреля.

Задерживаются такие пригородные поезда по состоянию на 11:00:

№6250 Бердичев - Казатин (+ 1 ч 30 мин);

№6252 Шепетовка - Казатин (+ 1 ч 30 мин);

№6301 Казатин - Жмеринка (+ 1 ч 40 мин);

№6304 Жмеринка - Казатин (+ 30 мин);

№6343 Жмеринка - Гречаны (+ 1 ч 41 мин);

№6342 Гречаны - Жмеринка (+ 10 мин);

№6321 Жмеринка - Вапнярка (+ 1 час);

№6203 Фастов - Казатин (+ 53 мин);

№6206 Казатин - Фастов (+ 2 ч 2 мин);

№868 Гречаны - Киев (+ 1 ч 10 мин);

№804/803 Ровно - Львов (+ 1 час);

№816/815 Львов - Черновцы (+ 1 ч 35 мин);

№6041 Тернополь - Львов (+ 42 мин);

№6042 Львов - Тернополь (+ 1 ч 22 мин);

№6353 Здолбунов - Ковель (+ 1 ч 17 мин);

№6092 Львов - Здолбунов (еще не отправился);

№6093 Здолбунов - Львов (+ 1 ч 19 мин);

№6187 Львов - Мукачево (задержано по станции Скнилов + 40 мин).

Также сообщается, что многие поезда возобновили движение. Для их следования используются тепловозы.

Список поездов, которые задерживаются по состоянию на 11:00:

№ 86 Запорожье - Львов (+1 ч 24 мин);

№174 Запорожье - Хмельницкий (+1 ч 40 мин);

№87 Запорожье - Ковель (+2 ч 55 мин);

№96 Рахов – Киев (+2 ч 50 мин);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+2 часа);

№50 Трускавец – Киев (+ 4 ч 22 мин);

№56 Рахов - Киев (+ 3 ч 20 мин);

№21 Харьков - Трускавец (+ 3 часа 20 мин);

№13 Солотвино - Киев (+ 2 часа);

№130 Кременчуг - Ивано-Франковск (+ 3 ч 19 мин);

№231 Днепр - Львов (+ 3 ч 27 мин);

№45 Ужгород - Лозовая (+ 39 мин);

№15 Харьков - Ивано-Франковск (+ 2 часа 22 мин);

№136 Одесса - Черновцы (+ 3 часа 12 мин).

По данным "Укрзализныци", из-за повреждений ракетными ударами тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка - Казатин, Жмеринка - Казатин, Казатин - Фастов.

Поезда, следующие по указанным участкам, задерживаются. О времени задержки и перечне поездов будет сообщено позже.

Губернатор Ровенской области Виталий Коваль подтвердил удар по железной дороге в регионе. По его словам, жертв нет, а размер нанесенного ущерба устанавливается. Ракеты взорвались в городе Здолбунов, недалеко от Ровно. Там местные сообщают об исчезновении света и интернета.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также заявил о вражеских ударах по железнодорожной инфраструктуре. По его словам, в понедельник, 25 апреля, в 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное". Вспыхнувший после этого пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Одна ракета на территории Львовщины была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад".

Также есть информация о том, что ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, выпускали их с самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.

Ранее в российских телеграмм-каналах, близких к силовикам, активно обсуждалась возможность нанесения ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины (включая железнодорожные мосты через Днепр), чтоб затруднить доставку западной военной помощи на восток Украины, где идут сейчас наиболее активные боевые действия.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".