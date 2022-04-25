Глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что сегодня утром в течение одного часа под обстрел попало пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Как минимум 16 поездов будут задержаны.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава ОВА Виталий Коваль сообщил, что в Ровенской области был нанесён удар по железной дороге. Жертв, по его словам, нет, ущерб устанавливается.

Ракеты взорвались в городе Здолбунов, недалеко от Ровно. Там местные сообщают об исчезновении света и интернета.

Вместе с тем, "Укрзализныця" сообщает, что в связи с повреждением тяговых подстанций в результате ракетных ударов, отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка - Казатин, Жмеринка - Казатин, Казатин - Фастов.

Поезда, следующие по указанным участкам, задерживаются. О времени задержки и перечне поездов будет сообщено позже.

Ранее в российских телеграмм-каналах, близких к силовикам, активно обсуждалась возможность нанесения ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины (включая железнодорожные мосты через Днепр), чтоб затруднить доставку западной военной помощи на восток Украины, где идут сейчас наиболее активные боевые действия.

Кроме того, CNN со ссылкой на представителя американского министерства обороны сообщал, что россияне могут начать массовые обстрелы путей сообщения, чтобы затруднить поставки западного оружия в Украину.

Также сообщали, что недавно ракеты попали в район жд-вокзала в Запорожье. Из-за чего взрывной волной и обломками выбило стекла в четырех вагонах поезда на Львов. Пострадали восемь человек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.