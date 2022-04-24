Генштаб Вооруженных сил Украину заявляет, что российские войска стянули "Искандеры" к границе с Украиной и в целом наращивают группировку войск в Белгородской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

На сегодняшний день противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Помимо этого, сейчас враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оккупант активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области проводилось инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет перекидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. По имеющимся данным, в 60 км от границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

С целью усложнения перемещения подразделений ВСУ в районе населённого пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиции украинских войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Также противник активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении враг продолжал огневое влияние и блокировку украинских подразделений в районе "Азовстали" города Мариуполь. Противник наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, оккупанты пытаются наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов.

Группировка ВС ВСУ вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны за предыдущие сутки уничтожили семнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и пять крылатых ракет.

На территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки отбиты двенадцать атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

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