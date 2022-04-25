В результате ракетных обстрелов по Жмеринке и Казатину, по предварительной информации, погибли пять человек, еще 18 - ранены.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

"Утром 25 апреля российские оккупационные войска из ракет обстреляли объекты транспортной инфраструктуры вблизи города Жмеринки и Казатина Винницкой области. В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены", - сообщили в прокуратуре.

При этом там добавили, что данные уточняются.

По указанному факту следователи Управления СБУ в Винницкой области начали уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

Напомним, войска РФ за час обстреляли пять ж/д станций в центральной и западной Украине. "Укрзализныця" заявила, что в связи с повреждением тяговых подстанций в результате ракетных ударов, отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка - Казатин, Жмеринка - Казатин, Казатин - Фастов.

Также мы публиковали перечень поездов, которые задерживаются из-за обстрела.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.