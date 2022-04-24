Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко рассказал, что ночью было три "прилета" в Павлоградском районе.

Одна ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 построек. Под завалами - три легковых машины и один грузовик.

Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что враг активизировал штурмовые действия по направлению Северодонецка, Кураховки и Попасной Луганской области. Сейчас идут бои за три населенных пункта.

В то же время оперативное командование "Юг" в своей сводке указало, что сейчас оккупанты также пытаются штурмовать Александровку, Таврийское и Новониколаевку. При этом ВСУ, помимо отпора врагу, также нанесли артиллерийский удар по району поселка Киселевка, где скопилось большое количество техники.

"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки", - добавили в командовании.

А губернатор Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что в канун Пасхи обстрелял регион восемь раз. В результате этого погибли восемь человек, а еще двое получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считает, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает о решающей битве для мировой геополитики "на десятилетия вперед".